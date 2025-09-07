Reconocen a pilotos de la SSP con ascensos

Con el compromiso permanente con la seguridad y el profesionalismo en el cumplimiento del deber, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, reconocieron el desempeño del personal de pilotos de la SSP.

Los pilotos Víctor Emmanuel Rodríguez Briones, Juan Manuel de León López, Ricardo Valerio Pérez, Simón Hernández Ramírez y Néstor Moisés Landeros González, quienes han demostrado un alto nivel de eficacia, responsabilidad y compromiso en el desarrollo de operaciones estratégicas, fueron promovidos de grado.

Este reconocimiento no solo refleja el mérito individual de cada piloto, sino también el trabajo en equipo, la disciplina de la SSP y el firme compromiso en esta Nueva ERA para la pacificación del estado, reconociendo la responsabilidad de quienes protegen al mismo, se indicó.

El titular de la SSP reconoció la excelencia operativa y el sentido del deber, pilares fundamentales en la protección de Chiapas. Aseguró que todos los elementos operativos y administrativos de la secretaría serán reconocidos por sus logros, dando la importancia de sus esfuerzos para continuar fortaleciendo a la institución y al estado.