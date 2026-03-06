Reconocen a programas educativos de la Unach

16 programas educativos de posgrado que refrendaron y obtuvieron la validación del Sistema Nacional de Posgrado, perteneciente a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), recibieron de manos del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, un reconocimiento por este mérito.

Esto es producto de la Convocatoria para el “Reconocimiento de Programas en el Sistema Nacional de Posgrados 2025”, emitida por la Secihti en octubre del año pasado y cuyos resultados, publicados en el mes de diciembre, mostraron que a nivel nacional dos mil 347 posgrados de los dos mil 415 participantes lograron ingresar a este padrón.

En este marco, Oswaldo Chacón Rojas afirmó que los resultados obtenidos por la Unach demuestran que la institución sabe trabajar en equipo, que respeta el trabajo colegiado y que hay una cultura a favor de la excelencia y la calidad entre los docentes y administrativos.

Porcentaje

Señaló que por sí sola, la Unach representa el 30 por ciento de la cobertura en la educación superior y el 40 por ciento de la producción científica en este estado, consecuencia del esfuerzo colectivo y también de la pertinencia de su oferta educativa.

Al respecto, la coordinadora general de la Planeación y Buena Gestión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Irma Andrade Herrera, afirmó que este logro representa un gran ejemplo de lo que el trabajo conjunto, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el liderazgo, ofrece a la población en el estado.

En representación de los y las coordinadoras de estos programas, el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Jorge Magaña Ochoa, aseveró que, a través de ellos, la Unach, como máxima casa de estudios del estado, ha consolidado históricamente un sistema de posgrado que articula excelencia académica e investigación de frontera y compromiso social.

Compromiso

De la misma forma, la directora general de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, afirmó que la calidad se construye día a día, por lo que lo logrado compromete más a la universidad con la sociedad.

La Unach cuenta con 14 posgrados que refrendaron su acreditación, y dos más de reciente creación la obtuvieron, sumando de esta manera 16 programas de posgrado, de los 38 que cuentan con la acreditación ante el SNP en Chiapas.