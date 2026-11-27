Con el propósito de reconocer y estimular la investigación humanista y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que conlleva a la resolución de las necesidades esenciales y a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de Chiapas y del país, se realizó la entrega del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2026 y la entrega de Apoyos Únicos del Sistema Estatal de Investigadores (SEI), en el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH), ubicado en la Reserva Ecológica El Zapotal.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Hugo Armando Aguilar Aguilar, encabezó la ceremonia y refrendó el compromiso de fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del bienestar y la transformación.

Discurso

Durante su mensaje, Armando Aguilar destacó el valor simbólico del recinto que alberga el MUCH, donde el antiguo penal de Cerro Hueco dio paso a un espacio dedicado al conocimiento y la formación de nuevas generaciones. “Donde hubo celdas, hoy tenemos aulas para el conocimiento, donde hubo muros, hoy se abren puertas tecnológicas, donde hubo encierro, hoy se abren horizontes de libertad para las nuevas generaciones”, enfatizó.

El titular de la Aditech señaló que esta transformación representa la posibilidad de convertir el pasado en aprendizaje y futuro, y afirmó que el conocimiento al servicio del pueblo es una de las mejores formas de justicia social. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las y los investigadores y reiteró la importancia de impulsar las vocaciones científicas en la entidad.

Premiados

Durante el evento, Irving Oswaldo Velázquez Ríos, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibió medalla de oro y diploma en la categoría de Reconocimiento al Mérito Juvenil en Investigación. Por su parte, Neín Farrera Vázquez, también de la Unach, obtuvo una medalla de oro, diploma y un estímulo económico de 50 mil pesos en la categoría de Reconocimiento al Mérito Estatal en Desarrollo Tecnológico e Innovación.

En representación de las y los beneficiarios del SEI, Ana Karla Camacho Chacón, de la Escuela Normal Superior de Chiapas, recibió un apoyo de 15 mil pesos destinado a concluir sus estudios de posgrado. Este programa benefició a un total de 31 investigadores. Al dirigir un mensaje en representación de las personas beneficiarias, destacó que la investigación científica es fundamental para comprender la realidad y construir alternativas que contribuyan al bienestar común.