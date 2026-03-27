Reconocen a SCLC como Ciudad Árbol

San Cristóbal de Las Casas fue reconocida como “Ciudad Árbol” a nivel internacional por su compromiso ambiental, al integrarse a la iniciativa Tree Cities of the World, informó la directora de Ecología, Jade Biniza Cantú Luna.

Este distintivo es otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Arbor Day Foundation y Reforestamos México.

Instancia que reconoce a los gobiernos locales que impulsan acciones sostenibles enfocadas en la protección, cuidado y expansión del arbolado urbano.

Evaluación positiva

El municipio cumplió con los estándares requeridos y obtuvo una evaluación positiva, lo que refleja el trabajo realizado en el mantenimiento y fortalecimiento de las áreas verdes, posicionando a la ciudad como referente en políticas ambientales, dijo Cantú Luna.

De acuerdo con la notificación oficial, la entrega del reconocimiento se llevará a cabo el próximo 29 de mayo de 2026.