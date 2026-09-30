Reconocen a trabajadores con medallas de plata

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas reconoció la trayectoria de trabajadoras y trabajadores que han dedicado 25, 30 y más años de su vida profesional al servicio de la seguridad social, mediante la entrega de medallas de plata y reconocimientos por años de servicio.

En el marco de la conmemoración por los 70 años del IMSS en Chiapas, se destacó que cada medalla representa décadas de trabajo, esfuerzo y compromiso, así como una vocación permanente de servicio en favor de las familias derechohabientes.

En representación del titular IMSS en Chiapas, el maestro Ricardo Zepeda Gutiérrez, titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, reconoció la trayectoria de los homenajeados y resaltó el legado humano y profesional que dejan para las nuevas generaciones.

Señaló que este reconocimiento permite valorar el camino recorrido y refrendar el compromiso de continuar con la labor institucional desde la experiencia, responsabilidad y vocación de servicio.

Por su parte, secretario general de la Sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sergio Sindy Sánchez Aguilar, destacó que 25, 30 o más años de servicio representan prácticamente una vida laboral dedicada al IMSS, acompañada también de sacrificios personales y familiares.