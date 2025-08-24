Reconocen a varios líderes ciudadanos

La Fundación México con Valores, a cargo de Braulio López Ochoa Mijares, dirigente nacional, anunció un proyecto que busca reconocer a líderes ciudadanos y fortalecer el tejido social en el estado de Chiapas.

El dirigente estuvo acompañado por el coordinador operativo estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Sobrino Durán, el delegado estatal de la Fundación en Tabasco, Juan Antonio Farrera, y la atleta chiapaneca Carmelita Correa.

Destacan labor de la fundación

López Ochoa Mijares destacó la labor de la fundación en la promoción de valores y la identificación de perfiles que contribuyen al desarrollo del país, ante esto anunció el reconocimiento a más de 30 ciudadanos destacados del estado.

Así también, anunció la expansión de su estructura en Chiapas; adelantó que se nombrarán a 13 delegados distritales federales de la entidad, así como cinco distritos locales y tres municipales.

Asimismo, vinculó este crecimiento al ascenso de Movimiento Ciudadano como una fuerza política nacional.

En tanto, el delegado nacional calificó el trabajo de la Fundación en el estado como “sensacional y excepcional”, destacando dos razones principales: la alta calidad de los perfiles reconocidos en áreas como deporte, cultura, arte, ciencia, innovación, salud y emprendimiento.

Objetivos de la fundación

Dentro de los principales valores de la fundación se encuentran: la promoción de virtudes cívicas a través del reconocimiento ciudadano, sin importar la militancia política de los homenajeados y la capacitación en valores para reconstruir el tejido social.

Reiteró que desde Movimiento Ciudadano se apoyará “todo lo que beneficie al país” como los programas sociales o la reforma constitucional sobre derechos indígenas.

Y se opondrán a lo que considere dañino y perjudique a la población ejemplificando la desarticulación del sistema de salud pública a nivel nacional.

“Eso nos cuesta a veces muchos enemigos, pero tenemos convicciones muy específicas” concluyó.