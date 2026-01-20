Reconocen a Yamil Melgar por acciones contra incendio

La iniciativa privada y la sociedad civil reconocieron el trabajo y la coordinación encabezada por el presidente municipal, Yamil Melgar, para la contención del incendio registrado en el centro de disposición final de residuos sólidos intermunicipal, donde también se han sumado esfuerzos del sector privado para mitigar esta emergencia ambiental.

El alcalde Yamil Melgar agradeció el respaldo ciudadano y de la iniciativa privada, destacando que la suma de voluntades ha sido fundamental para avanzar en las labores de control del incendio, en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Reconocimiento

Por su parte, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa, que preside Shardi Rodríguez, expresó su reconocimiento y respeto al Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil por su labor decidida y profesional, así como a la coordinación institucional y al liderazgo del presidente municipal Yamil Melgar, su esposa Beba Pedrero, y al personal del Ayuntamiento que ha contribuido de manera directa a la contención de esta emergencia.

De igual forma, la Cámara de Comercio de Tapachula y Frontera Sur (Canaco), que encabeza Jorge Zúñiga, reconoció el trabajo realizado por el alcalde Yamil Melgar, su esposa Beba Pedrero, así como el esfuerzo permanente de bomberos, Protección Civil y trabajadores del Ayuntamiento por su ardua labor en la contención del incendio en el basurero municipal.