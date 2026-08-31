Reconocen al académico Francisco Guevara

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), Cuba, otorgó la distinción de Profesor Invitado a Francisco Guevara Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Esta distinción al docente con nivel tres dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) reconoce su destacada trayectoria académica y científica, así como sus contribuciones al fortalecimiento de la educación superior, la investigación agropecuaria y el trabajo de vinculación con las personas del campo y el cuidado del medio ambiente.

Durante la ceremonia que se desarrolló en el auditorio “Los Constituyentes”, el rector de la UCLV, Luis Antonio Barranco Olivera, resaltó el liderazgo del académico universitario, quien forma parte de diversas redes y sociedades científicas, además de encabezar dos grupos internacionales de investigación interdisciplinaria y ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos dos distinciones de la Academia de Ciencias de Cuba.

Colaboración

La colaboración de Guevara Hernández con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCLV se ha fortalecido a través de los años mediante su participación en el monitoreo y evaluación de proyectos, la asesoría a productores en materia de extensionismo agrícola y la investigación-acción para el desarrollo.

Asimismo, ha participado en las distintas ediciones de la Convención Científica Internacional de la institución cubana, contribuyendo al intercambio de conocimientos y al fortalecimiento de la cooperación académica y científica entre México y Cuba.