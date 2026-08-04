Reconocen al Centro de Textiles del Mundo Maya

El Centro de Textiles del Mundo Maya en colaboración con Katarin Laruelle, Cecilia Gómez, Jorge Hernández y José Emanuel Álvarez, en representación de la familia Álvarez Montoya, fueron beneficiados con una subvención otorgada por el Endangered Material Knowledge Programme (EMKP) del Museo Británico.

El CTMM informó que el proyecto a desarrollar es: “Shades of Blue: Traditional Indigo Dyeing in the Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas / Tonos de azul: teñido tradicional de añil en el Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas”.

“Ser uno de los 28 proyectos seleccionados representa un importante reconocimiento al trabajo que realizamos día con día para fortalecer el patrimonio cultural de San Cristóbal de Las Casas, impulsar la transmisión de conocimientos entre artesanas, artesanos y nuevas generaciones, y contribuir a la preservación de las técnicas tradicionales del teñido con añil”.

Trabajo

El proyecto documentará la preparación de una tina de índigo y el teñido tradicional del algodón con ingredientes locales, siguiendo una receta transmitida de generación en generación por la familia Álvarez Montoya en el Barrio de Mexicanos.

A través de registros audiovisuales, fotografía y documentación escrita, se preservará este valioso conocimiento, además de elaborar un inventario de piezas teñidas con índigo pertenecientes a las Colecciones Pellizzi y Fomento Cultural Banamex, resguardadas en el CTMM.

“Con más de 500 años de historia, esta técnica enfrenta hoy el riesgo de desaparecer debido a la globalización de la industria textil, el uso de tintes químicos, el envejecimiento de las personas portadoras del conocimiento y la falta de relevo generacional. Nuestro propósito es contribuir a su documentación, preservación y difusión para que este legado continúe vivo”, informó el centro.