Reconocen al CTMM con el Premio Ibermuseos

Hace unos días se dio a conocer que el Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM) San Cristóbal fue seleccionado como uno de los diez proyectos premiados en la 13ª edición del Premio Ibermuseos de Educación en su categoría única, con el proyecto “Jugando con el Universo Textil Maya”.

El centro informó que este “reconocimiento celebra el trabajo del área de Servicios Educativos, liderada por nuestra compañera Karla Faro, cuya dedicación y compromiso han sido fundamentales para alcanzar este logro”.

“En esta edición participaron más de 200 proyectos de 17 países de Iberoamérica, y nuestro proyecto fue el único representante de México entre los galardonados”.

Se dijo que este hecho reafirma el trabajo de los museos en territorios periféricos, destacando el enfoque descentralizado y plural del premio.

Arte textil maya

“Este logro fortalece nuestro compromiso con la divulgación del arte textil maya y con las comunidades de Los Altos de Chiapas, que continúan inspirando nuestro trabajo día con día. Asimismo, reafirma la relevancia del arte textil en los espacios educativos y su relación con el CTMM”, dio a conocer en un comunicado.

Finalmente, agradeció al programa Ibermuseos por impulsar este reconocimiento desde hace 15 años, promoviendo la función social de los museos a través de proyectos educativos transformadores.