Reconocen al estado por contener brote de sarampión

A convocatoria del subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (SSA) federal, Ramiro López Elizalde, el secretario del rubro en Chiapas, Omar Gómez Cruz, participó en una reunión virtual sobre sarampión, que congregó a sus homólogos de la región Sur-Sureste del país, donde el funcionario federal hizo un llamado a no bajar la guardia en las acciones encaminadas a recuperar las coberturas de vacunación y contener los casos de esta enfermedad que es altamente contagiosa y llega a ser mortal.

Ante los secretarios de los estados de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, el subsecretario López Elizalde felicitó de manera especial al responsable de la política sanitaria en el gobierno de la Nueva ERA, Omar Gómez Cruz, porque se logró controlar el brote de sarampión en la entidad chiapaneca.

Mensaje

“Hoy me da mucho gusto que no haya casos nuevos, tienen casos activos en seguimiento, 20 casos, pero están contenidos y no hay riesgo de que haya una disipación de la enfermedad, es aplaudible porque con los casos que tenían, se pusieron atentos y el equipo respondió de manera espectacular y lograron contener el brote”, recalcó el funcionario federal.

El titular de la dependencia en Chiapas mencionó que las estrategias que han dado resultado son: focalizar las acciones en la Región Altos Tsotsil-Tseltal, donde inició el brote de sarampión debido a la baja cobertura de vacunación; activar el Equipo de Respuesta Rápida, en el que la Secretaría de Salud (SSA) ejerció la rectoría para sumar a las instituciones del sector en la implementación de acciones, así como a los pueblos originarios y los ayuntamientos; las brigadas de vacunación casa por casa, con la contratación de más personal; y los bloqueos vacunales, con más de un millón de dosis aplicadas.

Vacunaciones

Gómez Cruz puntualizó que atendiendo el llamado de la SSA federal, no se bajará la guardia y se continuará trabajando para aumentar la cobertura de vacunación contra sarampión.