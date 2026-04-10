Reconocen aprobación del Plan B electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas, Mario Guillén Guillén, se sumó al posicionamiento emitido por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los Congresos locales del país, en el que reconocen la aprobación del denominado Plan B en materia electoral, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el pronunciamiento conjunto, se destaca que dicha reforma representa un paso relevante en el proceso de transformación del sistema político nacional, al tiempo que se hace un llamado a los congresos de las entidades federativas para acompañar su implementación con responsabilidad y visión de Estado.

En ese sentido, el legislador chiapaneco coincidió en la importancia de adecuar los marcos normativos locales para consolidar instituciones más austeras, eficientes y cercanas a la ciudadanía, así como fortalecer el trabajo parlamentario en favor del uso responsable de los recursos públicos.

Finalmente, las y los firmantes reiteraron su compromiso de ampliar los mecanismos de participación ciudadana y contribuir, desde el ámbito local, a la consolidación de las reformas en materia electoral.

Cabe destacar que el Congreso de Chiapas fue el primero en aprobar la reforma electoral impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.