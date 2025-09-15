Reconocen autorizar venta de alcohol

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tapachula y la Frontera Sur hizo un reconocimiento al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a las autoridades de salud que suspendieron la ley seca en las fechas dedicadas a las Fiestas Patrias.

El presidente del organismo, Jorge Zúñiga Pérez, dijo que ese acuerdo fue gracias al diálogo y la concertación entre el gobierno estatal y la iniciativa privada, lo que permitió encontrar soluciones.

Economía local

Afirmó que esta decisión impulsa la economía local, fortalece al comercio, atrae turismo y la realización de eventos, beneficia a toda la cadena de servicios y genera confianza ciudadana.

“En la Canaco Tapachula y Frontera Sur, creemos que el diálogo abierto es la clave para lograr un municipio próspero, responsable y con oportunidades para todos”, puntualizó.

La ley seca se había programado para los días 15 y 16 de septiembre, con motivo del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo a dicha fecha histórica, misma que fue levantada por disposición del gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud.

El acuerdo establece que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en conjunto con los Ayuntamientos Municipales, realizarán operativos de vigilancia, con el fin de prevenir incidencias relacionadas al consumo inmoderado o excesivo bebidas embriagantes.

Por ello, los establecimientos que expendan o suministren bebidas alcohólicas podrán cumplir con los horarios autorizados de acuerdo a la licencia sanitaria correspondiente.

El Ayuntamiento de Tapachula, en un breve aviso dio a conocer que “en apoyo al gremio restaurantero y a la economía del estado, no se implementará la ley seca” en el municipio, pero pidió a los negocios con esos giros que cumplan con los horarios establecidos.