Reconocen avances en materia de protección

A ocho días de que se cumpla el primer año de administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en Chiapas, Manuel Sobrino Durán, reconoció los avances en materia de seguridad que permite mayores garantías para las inversiones.

“La percepción de inseguridad en Tuxtla Gutiérrez estaba hasta más del 80 por ciento; hoy los tuxtlecos nos sentimos más tranquilos que en la administración pasada”, sostuvo en una breve entrevista durante una gira de trabajo por la región del Soconusco.

Sin incertidumbre

Por ello, insistió que uno de los grandes avances es la seguridad, porque “sin seguridad no hay certidumbre, no hay inversión, no hay progreso ni desarrollo económico, empleo y bienestar”.

Aseguró que como instituto político, “en lo que podamos acompañar al gobernador en programas, acciones y proyectos en beneficio de las chiapanecas y chiapanecos lo vamos a hacer siempre”, aunque también aclaró que aquellas cosas que no estén bien las van a denunciar.

Insistió que en la administración anterior se dejó crecer la inseguridad y la operación de grupos delincuenciales, por lo que ese es el tema principal al que se le ha brindado atención y hoy se vive con mayor tranquilidad en todo el territorio chiapaneco.