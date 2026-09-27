Reconocen avances en seguridad; hay retos

El robo a casa habitación y el robo al transporte pesado en carreteras estatales y federales son dos de los delitos que de acuerdo con Juan Manuel Álvarez, presidente del Centro Empresarial de Chiapas (CECH), no deben salir de la agenda de las autoridades.

El líder empresarial reconoció que la actual administración estatal ha hecho bien las cosas en materia de seguridad; sin embargo, consideró necesario que “no hay que quitar el dedo del renglón” en esos temas que siguen persistentes y han sido por años de las principales quejas ciudadanas.

Álvarez también colocó en la lista de prioridades la ciberseguridad y las extorsiones telefónicas, delitos que generan afectaciones considerables tanto al sector empresarial como a la ciudadanía y preocupan en gran medida.

Nuevas acciones

Explicó que el empresariado se encuentra analizando nuevas acciones para contribuir en la materia y coadyuvar con las instancias responsables de brindar seguridad en la entidad.

“La idea es cómo sumarnos al proyecto de trabajo del señor gobernador”, expresó.

Además, también explicó que para el sector ha sido complejo recuperarse de la violencia registrada durante los últimos tres años del gobierno anterior, fenómeno que impactó con mayor fuerza en la región fronteriza y Sierra.

No obstante, afirmó que hoy los empresarios se encuentran más tranquilos debido a que perciben mayor seguridad tanto en las carreteras estatales como federales, lo que les permite transitar con mayor calma y avanzar en la reactivación económica.

Pese a ello, insistió en que los cuatro delitos mencionados deben mantenerse en la agenda de las autoridades para no retroceder en los avances alcanzados.