Reconocen combate al analfabetismo e inseguridad

Oswaldo Chacón Rojas, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), remarcó que en el último año esta institución ha crecido en número, calidad y vinculación con la sociedad. “Se han alcanzado la mayoría de las metas y objetivos, con el respaldo y el apoyo brindado por el gobierno del estado”, afirmó.

Destacó que el trabajo del gobierno estatal es muy importante directa e indirectamente, esto último porque sin seguridad, sin un contexto que haga posible que las personas puedan acudir a la universidad, realizar sus tareas, sería imposible cumplir con la misión educativa.

Afortunadamente, las autoridades con su estrategia de seguridad han generado las condiciones para que la movilidad en todo el estado sea posible, lo que beneficia a todos los sectores. “Hemos traído una alianza muy fuerte porque son tareas de Estado, no son de un gobierno, más la universidad tiene que asumir su compromiso social”.

El rector de la máxima casa de estudios de Chiapas dijo que se sumaron desde el inicio al llamado del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para combatir el analfabetismo, si había una institución comprometida a combatir este problema era precisamente la Unach por lo que ayudó con desarrollo de tecnología para la capacitación de alfabetizadores y para el proceso de alfabetización.

Se trabajó en materiales, contenido, se sometió al Consejo Universitario aprobar que el servicio social de carreras afines fuera en alfabetización, lo cual se logró. “Hay que felicitar al Gobierno del Estado porque sin su llamado no hubiéramos asumido el resto de las instituciones nuestra obligación”.