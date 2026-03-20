Reconocen compromiso de la SSP por la seguridad

El presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula, Luis Emilio Barrios Solano, reconoció el compromiso firme del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, de encabezar de manera personal el despliegue operativo para garantizar la seguridad de la población local, así como de visitantes nacionales y extranjeros, durante el desarrollo de este tradicional evento.

A nombre del Patronato y del comité organizador, Barrios Solano agradeció el respaldo de la SSP para llevar a cabo con éxito la fiesta más representativa de la región del Soconusco.

Mensaje

“Agradecemos el valioso respaldo institucional del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para el desarrollo adecuado de la Expo Feria Tapachula 2026. Reconocemos el compromiso, colaboración y coordinación efectiva de cada una de las personas a su digno cargo, que aportó para que esta edición se llevara con éxito en beneficio de las familias tapachultecas y visitantes”, declaró.

Finalmente, Barrios Solano reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta en futuros proyectos que impulsen el desarrollo y bienestar de Tapachula y Chiapas.