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ChiapasTuxtla

Reconocen compromiso de magisterio con educación

Junio 21 del 2026
Ramírez Aguilar reiteró que su gobierno mantendrá la apertura al diálogo. Cortesía
Ramírez Aguilar reiteró que su gobierno mantendrá la apertura al diálogo. Cortesía

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar celebró la decisión de las maestras y los maestros de concluir las clases conforme a lo establecido en el calendario escolar, en beneficio de las niñas, los niños y las juventudes de Chiapas.

El mandatario consideró que este acuerdo refleja que la buena política se construye a partir del entendimiento, la vocación de servicio, la entrega y la convicción de alcanzar consensos en favor de la sociedad.

Apertura al diálogo

Asimismo, reiteró que su gobierno mantendrá como principio fundamental la apertura al diálogo y la búsqueda de acuerdos, sin apartarse del compromiso de hacer lo mejor para el pueblo de Chiapas y para un sector tan importante como el magisterio chiapaneco.

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