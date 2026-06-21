Reconocen compromiso de magisterio con educación

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar celebró la decisión de las maestras y los maestros de concluir las clases conforme a lo establecido en el calendario escolar, en beneficio de las niñas, los niños y las juventudes de Chiapas.

El mandatario consideró que este acuerdo refleja que la buena política se construye a partir del entendimiento, la vocación de servicio, la entrega y la convicción de alcanzar consensos en favor de la sociedad.

Apertura al diálogo

Asimismo, reiteró que su gobierno mantendrá como principio fundamental la apertura al diálogo y la búsqueda de acuerdos, sin apartarse del compromiso de hacer lo mejor para el pueblo de Chiapas y para un sector tan importante como el magisterio chiapaneco.