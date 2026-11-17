Fueron 153 comunidades tsotsiles de San Juan Chamula las que recibieron constancias de reconocimiento por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como parte de los trabajos de actualización del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Canapia), un proceso que busca fortalecer sus derechos y autonomía.

La entrega de estos documentos se enmarca en el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, establecido por la reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capacidades legales

Esto con la finalidad de que se les permita contar con la capacidad legal para ejercer sus derechos colectivos, tomar decisiones sobre sus asuntos internos, fortalecer sus formas de organización y participar en la gestión de recursos para atender las necesidades de sus habitantes.

La ceremonia se realizó en el auditorio municipal de San Juan Chamula, donde participaron más de 450 autoridades comunitarias.

El acto fue encabezado por Sagrario de Jesús Zamora Jiménez, coordinadora general de Planeación, Investigación y Evaluación del INPI, quien destacó que este proceso contribuye a fortalecer la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.

Alcances

Uno de los alcances de este reconocimiento es el fortalecimiento del derecho de las comunidades a recibir y administrar directamente las asignaciones presupuestales que les correspondan, sin embargo, la entrega de las constancias no representa por sí misma una asignación automática de recursos económicos.

Zamora Jiménez hizo un llamado a las autoridades comunitarias para que el ejercicio del capital público se realice con transparencia y rendición de cuentas, además de garantizar la participación de mujeres y hombres en las decisiones de las asambleas.