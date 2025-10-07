Reconocen el liderazgo de la A.C. TEA Chiapas

El representante estatal de la comunidad con autismo en Chiapas, Heriberto Ortiz, firmó las actas de acuerdo interinstitucional ante el Gobierno del Estado para el cumplimiento de la Ley Estatal de Autismo, donde se formalizaron las obligaciones del Estado a favor de esta comunidad de enero a septiembre.

Previamente y luego de que el representante de la asociación Red Autismo, César Culebro, en el marco de una conferencia reconociera que la reforma a la Ley de Autismo en Chiapas es producto del trabajo comunitario que encabeza el TEA Chiapas, se dio por finalizada la polémica suscitada recientemente.

Llaman a la unidad

En este sentido, el también representante de la A.C. TEA Chiapas llamó a la unidad y dijo que no habrá ningún otro posicionamiento distinto a informar los avances de la Ley, señalando que habrán trabajos de todas y todos para hacer un solo frente.

En la firma ante la responsable del Programa de Trastorno del Espectro Autista, Edith Gómez Zunún, el representante Heriberto Ortiz reconoció el papel del gobernador Eduardo Ramírez y el secretario de Salud Omar Gómez Cruz, que encabeza los trabajos en el Comité Interinstitucional para el Cumplimiento de la Ley, justo las actas que se acaban de firmar.

Por último recordó que producto del cumplimiento de la Ley, el sector Salud desarrolló el proyecto de diagnóstico más grande del Sureste: “Seguridad entregará un manual para atender a personas con autismo extraviados, y Educación tiene secundarias de libre acceso a personas con Autismo y al siguiente ciclo escolar podría ponerse en marcha el programa de maestras sombras gratuitas, contemplado en las acciones de cumplimiento de la Ley”.