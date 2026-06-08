Reconocen el papel de la Enfermería

La titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS Chiapas, Rosa Montoya Cano, destacó el papel del personal de Enfermería, Trabajo Social y Nutrición, en la defensa de la Salud de los chiapanecos.

Dijo que se trata de personal poco reconocido, pero que juega un papel importante, por ejemplo, recientemente realizaron actividades educativas, orientación preventiva y acciones de vacunación tanto dentro de las unidades médicas, como en espacios comunitarios y escolares.

Agregó que las brigadas y módulos instalados durante la Semana Nacional de Salud Pública 2026, realizada del 23 al 30 de mayo bajo el lema “La salud nos une, es nuestro derecho”, fue una labor titánica.

Recordó que realizaron acciones intensivas de promoción y prevención de la salud enUMF, empresas afiliadas, escuelas y espacios públicos de la entidad.