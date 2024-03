Reconocen el papel de las ingenieras en Chiapas

Con el objetivo de construir un espacio por mérito propio como expertas de su ramo, agremiadas al Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez se reunieron con el Consejo Directivo, el cual reconoció su profesionalismo y aportaciones a la vida gremial y profesional.

Conmemoración

En relación con el Día Internacional de la Mujer, el presidente del organismo colegiado, Mario Humberto Coronel Vera, sostuvo un encuentro con ingenieras agremiadas, quienes se congratularon por el hecho de que la matrícula femenina en las escuelas de ingeniería civil vaya en aumento constante, así como su presencia en los campos de trabajo que en antaño se consideraban destinados únicamente a hombres.

En el acto intercambiaron sus experiencias en la lucha diaria para lograr un lugar de éxito en aquellos roles en los que les ha interesado participar: “Lograr la experiencia dentro de un ámbito mayoritariamente masculino no es tarea fácil, plantea retos adicionales que no tienen que ver con las capacidades como profesionistas, pero no deben representar un obstáculo para llegar a las metas que queremos alcanzar», coincidieron.

Asimismo, recordaron sus años de formación universitaria, experiencias laborales tanto en oficina como en campo, la academia y, posteriormente, la vida gremial.

Reconocimiento

Por su parte, el vicepresidente del colegio, Pedro Cundapí Velázquez, externó su reconocimiento al profesionalismo de las ingenieras agremiadas, ya que además de destacarse en sus diversas especialidades, han compaginado esta vertiente con muchas otras responsabilidades y roles.

Por estas razones reconocieron el desempeño de las ingenieras y sus aportaciones a los diferentes ramos de la construcción y otros rubros que impulsan la economía del estado de Chiapas.