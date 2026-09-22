Reconocen el talento de atletas de Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la ceremonia de abanderamiento de la Selección Chiapaneca que participará en la Paralimpiada Nacional 2026, a cuyos integrantes deseó éxito y convocó a entregar lo mejor de sí en cada competencia para alcanzar sus objetivos deportivos y poner en alto el nombre de Chiapas.

Durante su mensaje, el mandatario sostuvo que uno de los propósitos de su administración es concretar en 2027 la construcción de un centro deportivo adaptado, que facilite el entrenamiento de las y los atletas y contribuya al desarrollo de nuevos talentos en las distintas disciplinas. “Es uno de los proyectos que están pendientes. Como gobernador les quiero cumplir a cabalidad”, expresó.

Ramírez Aguilar reconoció que las y los jóvenes son protagonistas de esta hazaña deportiva y resaltó, al mismo tiempo, el respaldo incondicional de sus familias, quienes los acompañan en el camino para alcanzar sus metas. Reiteró que el gobierno de la Nueva ERA continuará fortaleciendo el deporte y respaldando a las y los deportistas chiapanecos.

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, informó que este año Chiapas estará representado por 56 paradeportistas, 12 entrenadores y 17 auxiliares, quienes participarán en nueve disciplinas: para tenis de mesa, basquetbol sobre silla de ruedas, boccia, golbol, para atletismo en sus modalidades de disco, pista y campo, para natación, para ciclismo, para powerlifting y para triatlón. Puntualizó que en esta última disciplina Chiapas incursionará por primera vez y ya cuenta con una medalla de oro. Asimismo, reconoció el trabajo conjunto que se realiza con las familias de las y los atletas, entrenadores, auxiliares y el CRIT.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció el esfuerzo y la disciplina de las y los atletas, al señalar que las más de 40 medallas obtenidas en 2025 son resultado de su dedicación y del respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Subrayó que, por primera vez, el deporte cuenta con apoyo económico directo mediante becas que permiten a las y los atletas continuar con sus estudios y preparación.

Julián Jesús Gómez de la Cruz, seleccionado nacional de para tenis de mesa, alentó a sus compañeras y compañeros a dar su mejor esfuerzo, al recordar que llegar a este nivel exige no solo una disciplina férrea, sino también la valentía diaria para superar el cansancio, las dudas y los límites que otras personas pretendieron imponerles. Asimismo, valoró el apoyo incondicional de sus familias y el acompañamiento de sus entrenadores. Agradeció al gobernador y al Indeporte por respaldar el talento de las y los atletas con discapacidad y brindarles las herramientas necesarias para competir con dignidad, orgullo e igualdad de condiciones.