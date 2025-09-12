Reconocen en Congreso obra de chef tsotsil

Erika Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo de la Sexagésima Novena Legislatura, destacó la obra de la chef Claudia Sántiz: “‘Kokono’ de una Mujer Rebelde”

La Sala Mural del Congreso del Estado fue la sede para la presentación del libro, una obra que es testimonio de la fuerza ancestral de las mujeres representada a través de la gastronomía.

La legisladora precisó que el libro representa el esfuerzo, la dedicación, testimonio de superación, identidad cultural y orgullo por los orígenes, plasmada en los platillos como parte de la cultura viva de nuestros pueblos.

“En su obra, la autora nos comparte cómo superó las barreras ideológicas y culturales, impuestas por los usos y costumbres. A través de la cocina y de la gastronomía encontró la forma de dar voz a las mujeres indígenas, formando así un espacio de resistencia”, expresó.

Al hacer uso de la palabra la escritora Claudia Sántiz, chef tsotsil, que ha sido reconocida por la revista Forbes y se encuentra entre las 50 promesas de la cocina mundial, destacó que su libro busca inspirar a todas las mujeres indígenas y mestizas, para que alcancen sus sueños a pesar de las barreras de género, discriminación y obstáculos sociales. “Al impulsar la gastronomía tradicional generamos un mayor desarrollo turístico en Chiapas y México.

“Es necesario dar mayor impulso a la cocina tradicional chiapaneca, porque cada platillo lleva consigo generaciones de historia y cultura”, destacó la chef.

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) participó en la presentación del libro, con la moderación de Roberto Ramos Maza, director de Patrimonio e Investigación Cultural, y con la presencia de Hunab Mandujano, director del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de la diversidad cultural a través de los sabores de Chiapas.