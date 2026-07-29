Reconocen en parlamento británico a Beatriz Figueroa

En una jornada histórica para el liderazgo femenino de nuestro país, la Cámara de los Lores (House of Lords) del Parlamento del Reino Unido fue el escenario en el que se entregó un alto reconocimiento internacional a la ingeniera Beatriz Elena Figueroa Córdova, ejecutiva del sector de la construcción y referente empresarial en Chiapas.

Durante la 39.ª Reunión del Cluster of Achievers, la empresaria oriunda de Comitán y con una amplia y consolidada trayectoria en Tuxtla Gutiérrez fue distinguida con el premio Excellence in Infrastructure & Business Leadership Award.

La distinción premia su liderazgo al frente de proyectos de infraestructura de gran calado que impulsan el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en diversos estados de la República Mexicana, manteniendo siempre su compromiso con el desarrollo de Chiapas.

La solemne ceremonia fue presidida por lord Daniel Brennan KC, miembro de la Cámara de los Lores desde el año 2000, expresidente del Bar Council de Inglaterra y Gales y una de las figuras jurídicas más influyentes del Reino Unido, reconocido por su labor en gobernanza corporativa y cooperación internacional.

Encuentro de alcance global

En la misma ceremonia, la ingeniera Bethy Figueroa compartió el honor con otras tres destacadas líderes mexicanas galardonadas en sus respectivos ámbitos: Ingrid L. Orozco Fernández (Global Excellence in Trade & Investment Leadership Award), Jacqueline García Vázquez (Excellence in Business Mediation & Leadership Award) y Verónica Gloria Acacio Trujillo (Global Excellence in Law & Human Rights Leadership Award).

Con este galardón a la empresaria Bethy Figueroa, el talento y la capacidad ejecutiva del sector de la construcción de Chiapas se posicionan en los escenarios de mayor prestigio del mundo, reafirmando el papel clave de las mujeres mexicanas en el desarrollo económico, el fortalecimiento de la infraestructura y la cooperación internacional.