Reconocen excelencia de Cuerpos Académicos

Autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), encabezadas por el rector Oswaldo Chacón Rojas, entregaron reconocimientos a integrantes de cinco Cuerpos Académicos que participaron en la convocatoria “Registro y Evaluación de Cuerpos Académicos (Regca) 2026”, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Como resultado de este proceso de evaluación, cuatro Cuerpos Académicos mantuvieron el grado de “Consolidado”, mientras que uno obtuvo el grado de “En Formación”, luego de ser evaluados por pares académicos externos y acreditar el trabajo colegiado, la producción académica y su participación en redes de investigación y docencia, entre otros criterios.

Durante el acto, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que estos reconocimientos son resultado del trabajo en equipo, la dedicación y el compromiso de las y los académicos, así como de la búsqueda permanente de conocimientos y soluciones que se traducen en resultados para la Universidad y la sociedad.

Distinción

Acompañado del secretario Académico, Florentino Pérez Pérez y la secretaria Administrativa, María Concepción Ruiz Ruiz, señaló que esta distinción no representa únicamente una acreditación de la producción científica y académica, sino también el reconocimiento a la capacidad de trabajar en equipo, generar empatía y coordinar esfuerzos en beneficio del trabajo colectivo.

En su intervención, la directora general de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, destacó que los Cuerpos Académicos constituyen un componente fundamental para fortalecer la capacidad y competitividad de las instituciones públicas de educación superior.

Trabajo académico

En representación de las y los integrantes de los Cuerpos Académicos, la investigadora y docente de la Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV, Adriana Mazariegos Sánchez, afirmó que estos resultados son producto de la continuidad del trabajo académico, y subrayó que consolidarse no representa un punto de llegada, sino un compromiso que se renueva y amplía cada día.

Ante la secretaria de Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González, sostuvo que el reconocimiento no se limita a un resultado de evaluación, sino que distingue una forma de entender la docencia y la investigación como un servicio a Chiapas.

Los Cuerpos Académicos que conservaron el grado de “Consolidado” son: Estudios Regionales; Agricultura Sostenible; Paradigmas Educativos y la Enseñanza de Lenguas; y Administración de las Organizaciones, los Agronegocios y el Turismo Sustentable.

Por su parte, el Colegiado de Investigación “Política Criminal” obtuvo su acreditación ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) con el grado de “En Formación”.