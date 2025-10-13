Reconocen la expresión artística en Día de Muertos

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), realizará el “Concurso de Calaveritas Literarias 2025”, una iniciativa que busca mantener viva la creatividad y el humor popular en torno al Día de Muertos. Los ganadores recibirán premios económicos y reconocimiento durante la ceremonia del 31 de octubre.

El concurso tiene el objetivo de fomentar la expresión artística, la imaginación y el arraigo a una de las tradiciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos.

Las inscripciones, totalmente gratuitas, estarán abiertas hasta el 27 de octubre; podrán participar todas las personas interesadas en rendir homenaje a figuras públicas o locales, mediante versos ingeniosos y llenos de picardía.

Las calaveritas deberán entregarse en la Casa de Cultura Luis Alaminos Guerrero, ubicada frente al parque Santo Domingo.

Los trabajos se recibirán en sobre cerrado con los datos personales del autor y se evaluarán con base en su creatividad, originalidad y sentido del humor, evitando el uso de lenguaje vulgar, difamatorio u ofensivo.

Además, el jurado, integrado por especialistas en literatura y cultura popular, seleccionará las tres mejores composiciones.

Los ganadores recibirán premios de $3,000, $2,000 y $1,000 pesos respectivamente, además de un reconocimiento por su participación.

Los resultados se darán a conocer el 31 de octubre, durante la ceremonia de premiación que se realizará en el Panteón Municipal, en el marco de la tradicional velada cultural que cada año celebra la identidad chiapaneca y la memoria de quienes han partido.

De acuerdo con el ITAC, la convocatoria busca reafirmar el valor de las expresiones literarias populares y fortalecer el vínculo entre arte, tradición y comunidad.