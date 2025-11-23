Reconocen la fuerza del ejército alfabetizador

En congruencia con el proyecto de la transformación, el titular de la política educativa reconoció al ejército de alfabetizadores provenientes de decenas de municipios, quienes fortalecen la enseñanza inicial de la lectura y la escritura en las comunidades chiapanecas, cumpliendo con la misión impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar: vencer a la ignorancia y abrir nuevos horizontes de bienestar.

“El Lekil Kuxlejal se siente en ustedes. Gracias por su esfuerzo para que miles de personas alcancen sus sueños y encuentren nuevos caminos de vida. Recordemos que estudiar nos acerca a nuestro propósito, y desde la Secretaría de Educación les vamos a acompañar para que sigan cumpliendo sus metas”, expresó el Secretario de Educación, Roger Mandujano, durante el Encuentro Estatal de Alfabetizadores de la Nueva Era.

Misiones

En representación del equipo alfabetizador, Hermelinda Mayo Montejo, del ejido Samuel León Brindis de Palenque, agradeció la oportunidad de ser parte activa de esta misión humanista y poder devolver a su comunidad lo aprendido. Por su parte, Héctor García Martínez, proveniente de Salto de Agua, subrayó el compromiso institucional y la importancia de continuar fortaleciendo el desarrollo comunitario a través de mayores oportunidades educativas.

Además, diversos asistentes resaltaron los avances del programa “Chiapas Puede”, y las experiencias compartidas desde comunidades rurales e indígenas sobre cómo la alfabetización amplía oportunidades, fortalece el tejido comunitario y promueve una educación más humanista, inclusiva y arraigada al territorio.

Durante su intervención, Luz María Castillo, diputada local y presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, invitó a las y los alfabetizadores a mantener viva su vocación y su búsqueda del triunfo: “El éxito está en no olvidar quién eres. Hoy están sembrando una semilla que rompe paradigmas. Gracias al interés del secretario de Educación, avanzamos hacia un Chiapas más incluyente, que reconoce y atiende a los sectores más vulnerables”.

Oportunidades

Por su parte, la arqueóloga Juana de Dios López Jiménez, rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), destacó el espíritu humanista del encuentro, especialmente el liderazgo de las mujeres alfabetizadoras, para quienes alfabetizar representa un verdadero acto de libertad.

El secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala, como un deber moral se comprometió a que cada alfabetizador contará con oportunidades institucionales para continuar su formación:

“Tenemos que seguir adelante. Estudiar nos permite descubrir nuestro propósito; por eso, hoy les confirmamos que no habrá pretextos para no continuar su educación”, enfatizó.