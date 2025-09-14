Reconocen la no aplicación de la ley seca

Las empresas afiliadas a diferentes cámaras expresaron su reconocimiento al Gobierno del Estado de Chiapas por la sensibilidad mostrada al no implementar la Ley Seca durante las celebraciones de las Fiestas Patrias en este sector.

Reconocieron la gestión de los titulares de las secretarías de Salud, Omar Gómez Cruz, y de Economía y Trabajo, Luis Pedrero González.

“Esta decisión refleja una comprensión profunda del dinamismo económico que generan estas fechas, en las que miles de familias chiapanecas participan activamente en eventos culturales, gastronómicos y comerciales que fortalecen el tejido social y promueven el consumo local”, expresaron en un comunicado conjunto.

Precisaron que las Fiestas Patrias no solo son motivo de orgullo nacional, “sino también una oportunidad para reactivar la economía de nuestra ciudad y brindar sustento a cientos de negocios que dependen de esta temporada”.

Hicieron un llamado respetuoso a la ciudadanía para que celebre con alegría, responsabilidad y moderación.

“El consumo consciente y el respeto mutuo son esenciales para que estas fiestas se vivan en paz, con seguridad y en armonía”.

“Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo económico de Chiapas y con el bienestar de todas las familias que la conforman. Que estas Fiestas Patrias nos unan en el espíritu de libertad, solidaridad y respeto que nos define como mexicanos”, concluye el comunicado firmado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Delegación Chiapas, Confederación Patronal de la República Mexicana Delegación Chiapas y la Asociación de Bares y Restaurantes de Tuxtla Gutiérrez.