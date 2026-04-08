Reconocen labor de la fiscalía en caso de Petrona

La presidenta del Congreso del Estado, diputada Alejandra Gómez Mendoza, calificó como un hecho relevante la determinación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de reclasificar como legítima defensa el homicidio cometido por Petrona, una joven de Tenejapa que quitó la vida a su esposo durante un episodio de violencia y que podría ser liberada en las próximas horas.

Postura

En entrevista, la legisladora reconoció el trabajo realizado por la fiscal de justicia indígena, Floralma Gómez Sántiz, y por el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, a quienes atribuyó un seguimiento puntual al caso.

“Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la licenciada Floralma Gómez Sántiz. Ella ha dado un seguimiento puntual junto con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca en este tema”, expresó.

Gómez Mendoza señaló que, de acuerdo con la nota informativa difundida un día antes por el propio fiscal, se logró el cambio de tipificación del delito a legítima defensa, lo que modifica sustancialmente la situación jurídica de la joven. “Eso va a cambiar muchísimo todo”, afirmó.

La diputada subrayó que, si bien no se puede aceptar ningún tipo de violencia, en este caso se trata de una mujer que actuó para protegerse.