Reconocen labor de la Fuerza Aérea Mexicana

En el marco del CXI Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la Exposición Estática de las Capacidades de la Fuerza Aérea y Parada Aérea, donde se exhibieron las habilidades operativas y la tecnología de vanguardia que distinguen a esta honorable institución.

Durante el recorrido, el mandatario estatal felicitó a quienes integran la Fuerza Aérea Mexicana y reconoció su compromiso permanente con la defensa de la soberanía nacional, así como con la seguridad y protección del país.