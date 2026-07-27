Reconocen legado de Domingo López

La senadora por Chiapas Sasil de León reconoció el legado del líder social Domingo López Ángel, fallecido en fechas recientes, quien dejó una profunda huella de libertad y libre conciencia.

De León recordó que Domingo fue un referente para diversas comunidades indígenas en Chiapas, particularmente para personas desplazadas de San Juan Chamula.

“Domingo López siempre fue una persona sencilla, cercana a la gente, construyó un movimiento en favor de la libertad religiosa y fue una de las voces más influyentes de los pueblos indígenas de Chiapas y de México, siendo un personaje neurálgico en la construcción de la historia contemporánea”, dijo.

La senadora señaló que la muerte de Domingo López deja un profundo legado de respeto por la libre conciencia, libertad religiosa y un camino hacia el respeto de los derechos igualitarios.

Es de mencionar que Domingo López fue encarcelado 13 veces en distintos momentos, acusado de diversos ilícitos, muchos de ellos relacionados con la búsqueda de la libertad religiosa.