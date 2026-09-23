Reconocen legado de fundadores del DER

En distinción a la trayectoria académica y administrativa, como personas fundadoras del Doctorado en Estudios Regionales (DER), autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) entregaron reconocimientos a María Magdalena Ríos Velasco, Octavio Ixtacuy López y Apolinar Oliva Velas, en evento realizado en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria.

Ante los integrantes del claustro académico de este posgrado, así como amistades de los homenajeados, el rector Oswaldo Chacón Rojas hizo patente el agradecimiento de la comunidad universitaria por el legado de trabajo y compromiso con el desarrollo institucional demostrado por cada uno de ellos.

Destacó que sus aportaciones fueron claves para que el DER se consolidara como un referente de la formación de investigadores en el sureste del país, dada su naturaleza multidisciplinaria.

Acompañado de la directora de Posgrado, Vivian Gabriela Mazariegos Lima, señaló que la visión que compartieron junto al finado docente e investigador, Juan Carlos Cabrera Fuentes, quien fuera el principal actor intelectual del DER, debe seguir vigente, siempre viendo hacia el horizonte, mejorando y adecuándose a las necesidades de la sociedad.

Por su parte, la directora general de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, expresó que, ante los éxitos obtenidos previamente por este programa, de la mano de los homenajeados, ahora toca a quienes están colaborando trabajar para continuar por esa senda, cumpliendo con la actualización del plan de estudios, que es el principal compromiso con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) .

Compromiso

En el mismo tenor, se manifestó el coordinador de este doctorado, Octavio Grajales Castillejos, quien, al tiempo de sumarse a las felicitaciones a las personas homenajeadas, refrendó el compromiso de todos los docentes colaboradores para llevar a un siguiente estadio al DER, manteniendo la calidad de todos los componentes.

En este contexto y en representación de quienes recibieron este reconocimiento, Apolinar Oliva Velas agradeció esta valoración, asegurando que formar parte de este programa fue una gran experiencia, por lo que manifestó el interés de muchos jubilados de aportar sus conocimientos y continuar como asesores o docentes invitados dentro de la misma institución, para continuar contribuyendo a su crecimiento.