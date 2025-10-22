Reconocen legado de José Artemio López

El ejemplo del maestro José Artemio López Aguilar seguirá inspirando a las nuevas generaciones de docentes, activistas, estudiantes y al pueblo, señaló el diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, en el marco del segundo aniversario luctuoso del líder y activista por la paz de Chicomuselo, Chiapas.

“José Artemio López Aguilar es un chiapaneco ejemplar que dejó una huella profunda en la educación, en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de la paz para las regiones de la Sierra y de la frontera de nuestro estado”, señaló el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Señaló que a dos años de su partida, su voz sigue resonando en las aulas, en las comunidades y en el corazón de quienes creyeron junto a él que la educación puede transformar realidades.

“Fue un maestro en el más profundo sentido de la palabra, que no solo hablaba de derechos sino que los defendía y su firme llamado al diálogo y a la reconciliación, en un tiempo donde la violencia y la desigualdad amenazaban la convivencia, él siempre eligió el camino de la paz como método de transformación”, manifestó.