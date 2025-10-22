﻿﻿
Reconocen legado de José Artemio López

Octubre 22 del 2025
José Artemio López Aguilar fue asesinado en octubre de 2023. CP
El ejemplo del maestro José Artemio López Aguilar seguirá inspirando a las nuevas generaciones de docentes, activistas, estudiantes y al pueblo, señaló el diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, en el marco del segundo aniversario luctuoso del líder y activista por la paz de Chicomuselo, Chiapas.

“José Artemio López Aguilar es un chiapaneco ejemplar que dejó una huella profunda en la educación, en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de la paz para las regiones de la Sierra y de la frontera de nuestro estado”, señaló el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Señaló que a dos años de su partida, su voz sigue resonando en las aulas, en las comunidades y en el corazón de quienes creyeron junto a él que la educación puede transformar realidades.

“Fue un maestro en el más profundo sentido de la palabra, que no solo hablaba de derechos sino que los defendía y su firme llamado al diálogo y a la reconciliación, en un tiempo donde la violencia y la desigualdad amenazaban la convivencia, él siempre eligió el camino de la paz como método de transformación”, manifestó.

