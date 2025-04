Reconocen legado de la primera jueza en Chiapas

El Poder Judicial del Estado reconoció el trabajo de Gloria Italia Robles Sasso, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de jueza en nuestra entidad en 1955.

Robles Sasso fue además, la segunda notaria del estado y la primera catedrática en la Escuela de Derecho, además de una figura pionera en el ámbito judicial.

En 1954, asumió el cargo de jueza en el Juzgado Civil de San Cristóbal de Las Casas, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa posición judicial.

Ficha

La jurista nació el 18 de noviembre de 1930 en Villahermosa, Tabasco. Su educación primaria la concluyó en 1943 en San Cristóbal de Las Casas. Para 1955, obtuvo el título de licenciada en derecho por la UNAM.

A sus 24, fue nombrada jueza de primera instancia del ramo civil en San Cristóbal de Las Casas, lo que la convirtió en la primera en la historia.

Por su parte, Jorge Alejandro Sánchez Flores, cronista honorario del Poder Judicial, expresó que a la par de Robles Sasso se encontraba Laura Rodríguez Chanona, quien fue la primera magistrada.

Robles Sasso realizó la investigación “Creación y aplicación del Derecho” publicada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En dicha investigación, la primera jueza en Chiapas escribía lo siguiente: “la Justicia, el Derecho, la Ley, eternos problemas del hombre a través de la vida: del sabio, del juez y del gobernante ante la realidad histórica; la intranquilidad que todos sentimos cuando hemos visto cometer injusticias, y la satisfacción experimentada tantas veces de haber contemplado a la verdad en toda su esplendidez”.

“Así como llenar el requisito ineludible que se exige para obtener la Licenciatura en Derecho, han inspirado la elaboración del presente trabajo, que, sinceramente, carece de la más mínima pretensión. Si me he atrevido no solamente a tratar aspectos jurídicos, sino también problemas filosóficos, es porque tengo la convicción de que en los cimientos que sostienen a la ciencia del Derecho, hay mucha filosofía, y cómo dudarlo, si es esta la única rama del saber humano capaz de resolver las preguntas de las causas primeras” expuso.

Por ello, Robles Sasso consideró que solamente la filosofía puede dar una respuesta, más o menos precisa, al problema del ser del derecho y al problema de su valor para poder justificar su aplicación.