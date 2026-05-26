Reconocen logros de alumnos

Arte, liderazgo y conciencia juvenil destacaron en la jornada cultural del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), celebrado en el plantel 10 Comitán, en el marco del Día del Estudiante, donde la directora general, Viridiana Figueroa García, encabezó los festejos junto a la comunidad educativa de este subsistema en aquella región.

Desde este centro escolar, perteneciente a la Coordinación de Zona Sierra Fronteriza, se realizó esta jornada llena de aprendizaje, talento y convivencia estudiantil, cuyos invitados reconocieron la participación entusiasta de las y los jóvenes.

Actividades

Como parte de las actividades, se desarrolló un Conversatorio de Liderazgo, además de talleres de fotografía, poesía y arte, espacios que permitieron fortalecer las habilidades, la creatividad y la expresión de la comunidad educativa.

“Celebrar a nuestras juventudes es reconocer su capacidad para transformar su entorno a través del conocimiento, el arte y la participación”, destacó Viridiana Figueroa. En la celebración que duró tres días, se realizó la entrega simbólica de kits del programa federal “Menstruación Digna”, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSA), promoviendo el bienestar y la salud integral.

Durante la jornada, Joaquín Ramírez Aguilar, destacado escritor de la región, presentó el tema “Hurjos: El despertar de los sentidos”, compartiendo una experiencia reflexiva y enriquecedora para la comunidad estudiantil. Asimismo, se llevó a cabo una exposición de piezas artísticas elaboradas por las y los alumnos, destacando su talento y sensibilidad.

Posteriormente, en el marco de esta gira de trabajo y como parte del compromiso con una infraestructura educativa de calidad, la directora general supervisó los avances de la construcción de la cancha de Futbol 7 con pasto sintético en el plantel, la cual registra un avance del 80 por ciento, y que fortalecerá espacios dignos para la sana convivencia y el desarrollo integral de las y los estudiantes.