Reconocen logros en materia de seguridad

El transporte organizado de Tapachula se suma a las acciones que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en materia de seguridad y asume el compromiso de colaborar con este tipo de acciones que abonen a una sana convivencia y una plena tranquilidad.

Detallan que la campaña es un testimonio y reconocimiento a los logros en la paz social de Chiapas que tanto se anhelaba y que finalmente se ha logrado, por ello decidieron sumarse y pegar los engomados con la frase “Tapachula Segura para Vivir”.

Campaña

En el inicio de la colocación de los microperforados estuvieron presentes representantes diversos grupos de taxis de la ciudad de Tapachula.

Los representantes expresaron que decidieron participar en la campaña como parte del compromiso del sector por sumarse a las acciones en bien de la sociedad, tal y como lo han hecho con distintos programas, denuncias y apoyo a la no violencia contra la mujer.

Sostienen que siempre estarán a favor de las acciones emprendidas por las autoridades, tanto estatales como del Ayuntamiento que preside el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y encaminar a la sociedad en el rumbo correcto con visión de unidad y trabajo.

Engomados

Taxistas de citada agrupación, así como de colectivos pegaron los engomados en sus unidades con la frase “Tapachula Segura para Vivir”, que además representa el compromiso del Gobierno de Chiapas y de la Perla del Soconusco de mantener la cercanía con la gente, con el enfoque humanista de la Cuarta Transformación que impulsa a esta frontera sur y posicionarla como un eje estratégico de desarrollo económico y social, con inversiones y generación de empleos dignos.