Reconocen lucha, pero llama a evitar afectaciones

A cuatro días del inicio del paro magisterial en Chiapas, que ha derivado en cierres viales y tomas de carreteras en distintos puntos del estado y de la capital, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Mario Guillén Guillén, reconoció la validez de la protesta, aunque subrayó que hasta el momento los docentes han actuado con responsabilidad para no obstruir el trabajo legislativo.

“Este es un movimiento nacional, el movimiento magisterial”, expresó el legislador en entrevista, al ser cuestionado sobre las acciones emprendidas por los profesores desde el pasado 1.º de junio, entre las que se cuentan plantones y bloqueos carreteros.

No han impedido trabajar

Guillén Guillén enfatizó que, desde la perspectiva del Congreso, existe un reconocimiento a la lucha de los maestros, pero también destacó que el gremio ha buscado generar la mínima afectación a la población.

“Creo que eso lo hemos visto. Parte de su lucha, que reconocemos, la están haciendo con una estrategia de no afectar en gran medida a la población, y esa es la parte que yo retomo en este momento”, señaló.

El presidente de la Jucopo también se refirió a la presencia de un grupo de manifestantes afuera del recinto legislativo. “Hay una manifestación afuera del Congreso, pero no nos han impedido trabajar. Han sido respetuosos y creo que eso es un reconocimiento de parte del Congreso hacia ellos”, puntualizó.

Pese al tono conciliador, el entrevistado evitó pronunciarse sobre las demandas específicas del magisterio o sobre posibles acciones de mediación desde el Poder Legislativo, y limitó sus declaraciones al comportamiento de los docentes durante la movilización.