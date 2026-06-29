Reconocen movimiento a once años de su creación

A once años la conformación del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”, organizaciones reconocieron su trayectoria, destacando que se trata de una iniciativa que continúa consolidándose como uno de los principales movimientos comunitarios de resistencia contra la minería en la región costa de Chiapas.

Antecedentes

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), recordó que uno de los momentos más significativos de esta lucha ocurrió hace una década, cuando habitantes de la región instalaron un campamento permanente que logró impedir la expansión de las operaciones de la mina El Puntal S.A. de C.V., en una zona donde previamente la Mina Cristina ya había generado afectaciones ambientales.

A partir de esa movilización, las comunidades fortalecieron sus mecanismos de vigilancia territorial para evitar el ingreso de maquinaria y nuevos proyectos extractivos, una estrategia que, señalaron, ha permitido responder de manera organizada a las amenazas contra los recursos naturales de la región.

Minas y concesiones

Cuando inició el movimiento, en Acacoyagua y Escuintla operaban dos minas y existían 21 concesiones mineras que abarcaban parte del corredor ecológico comprendido entre el bosque de niebla de la Reserva de la Biosfera El Triunfo y los manglares de La Encrucijada.

Actualmente permanecen vigentes ocho concesiones: cinco en Acacoyagua y tres en Escuintla.

De acuerdo con REMA, la reducción del número de concesiones es resultado de años de organización comunitaria, presión social y denuncias por los impactos ambientales que la actividad minera ocasionó en los ríos Cacaluta, Doña María y Cintalapa.

Además de las afectaciones reportadas por habitantes en materia de salud y producción de alimentos.

Resultados

Entre los avances que destacan las organizaciones se encuentra la declaratoria del municipio de Acacoyagua como territorio libre de minería, decisión que ha sido ratificada por administraciones municipales consecutivas.

Asimismo, cinco ejidos y bienes comunales han aprobado, mediante asambleas, declaratorias como “Territorios Libres de Minería”, ejerciendo su derecho a decidir sobre el uso de su territorio.

Desafíos

Señalaron que proyectos de infraestructura como la Línea K del Corredor Interoceánico, así como la expansión de monocultivos de palma aceitera y banano, representan nuevas presiones sobre los ecosistemas y las comunidades del Soconusco.