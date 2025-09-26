Reconocen papel de madres trabajadoras

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, como una institución comprometida con la igualdad y el desarrollo integral de la familia judicial, realizó el curso “Juzgar desde la Maternidad”.

Este curso, realizado en coordinación con la Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos y el Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, contó con la disertación de la jueza penal de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Diana Isabel Ivens Cruz.

Durante esta actividad, la ponente abordó el concepto de la maternidad en las diferentes aristas y ángulos, pero sobre todo desde la perspectiva laboral, el cómo día a día las madres trabajadoras enfrentan el desafío al balancear su vida profesional con la familiar.

Asimismo, realizó un análisis y reflexión sobre el papel de las mujeres, que además de ser madres, laboran dentro del quehacer jurisdiccional, logrando combinar dos actividades fundamentales, la función pública de impartir justicia en la sociedad y la función privada de cuidar a su familia. Manifestó de igual manera, las recomendaciones que las instituciones pueden implementar para abonar a fortalecer la labor de las madres trabajadoras.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso con la igualdad y la equidad laboral, generando una sensibilización y condiciones para seguir contando con entornos seguros y sin discriminación.