Reconocen paridad para ejercer cargos

La aprobación de la Ley de Paridad Efectiva en Chiapas fue destacada por Alejandra Muñoz, integrante de la colectiva Florinda Lazos, quien consideró que esta reforma representa un respaldo para que más mujeres lleguen a los cargos de representación popular, especialmente en los municipios donde históricamente ha sido más difícil ocupar esos espacios.

“Creemos que es muy importante que la alternancia sea efectiva para que las mujeres puedan llegar a los cargos de representación. Justamente en estos municipios en donde ha sido más difícil que las mujeres puedan ocupar estos espacios”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el respaldo no debe limitarse a la alternancia. Dijo que también se requiere garantizar que las próximas elecciones no sean violentas contra las mujeres, que ellas puedan participar y ejercer su derecho democrático, y que, una vez electas, puedan desempeñar realmente el cargo para el que fueron votadas.

Violencia política

Cuestionada sobre el aumento de la violencia política contra las mujeres conforme se acerca el proceso electoral, Muñoz afirmó que los partidos políticos tienen una responsabilidad central.

“Creo que los partidos políticos tienen que hacerse responsables de proteger a las mujeres que participan, pero también de cuando compiten con otras mujeres. Creemos que ahí el papel de los partidos políticos tiene que ser claro, fuerte, para llamar a su militancia a no ejercer violencia contra las personas con las que están compitiendo”, expresó.

Recordó que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ya ha sancionado a medios de comunicación y a algunos actores, pero subrayó que se necesita un compromiso de todos los actores políticos para evitar elecciones violentas.

Sobre la simulación y las conocidas como “juanitas”, en las que se coloca a una mujer en la candidatura, pero el poder es ejercido por un varón, Muñoz lamentó que sea una práctica que persiste.

La integrante de Florinda Lazos consideró que la iniciativa impulsada por el gobernador es positiva, aunque debe ir acompañada de otras acciones, como formación política para las mujeres y garantías de seguridad.

Finalmente, se refirió a la labor de la colectiva Florinda Lazos para socializar estos temas y promover que las mujeres víctimas de violencia denuncien.