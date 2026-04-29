Reconocen presión migratoria en Tapachula

El gobierno federal reconoció oficialmente que la ciudad de Tapachula concentra el 60 por ciento de la migración transcontinental que ingresa al país, una situación que ha rebasado su capacidad institucional y urbana para atender este fenómeno.

De acuerdo con datos del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2026-2030, el municipio presenta rezagos significativos en infraestructura y planeación.

Concentración

La ciudad recibe la mayor parte del flujo migratorio transcontinental en el país, lo que representa un reto operativo, social y urbano de gran escala.

Anteriormente la cifra circulaba como estimación de organismos internacionales y autoridades municipales.

Ahora, ha sido plasmada en un instrumento rector de política pública firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y diversas secretarías.

El programa advirtió que el diseño urbano de Tapachula no está preparado para sostener esta presión demográfica, al tiempo que subrayó la necesidad de implementar políticas con enfoque de derechos humanos y seguridad.

Cifras

En términos de crecimiento, el PNOTDU proyecta que la ciudad sumará nueve mil 522 nuevos habitantes entre 2026 y 2030, cifra que no contempla a la población migrante en tránsito, la cual ha llegado a superar las 40 mil personas en momentos críticos, según reportes oficiales y organismos internacionales.

El diagnóstico también advirtió rezagos estructurales en la región del Soconusco, caracterizada por baja densidad urbana, limitada integración territorial y altos niveles de marginación.

En Chiapas, solo el 40.6 por ciento de las viviendas cuenta con acceso a agua potable de red, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, el documento señaló que los municipios fronterizos enfrentan una creciente presión sobre servicios básicos como agua, vivienda y espacio público, derivado de la movilidad migratoria constante.