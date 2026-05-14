Reconocen respaldo de ERA a productores de café

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en Tapachula la entrega de apoyos del programa Producción de Café con Humanismo, donde reafirmó el compromiso de su administración con las y los productores de café del Soconusco, destacando que Chiapas produce “el mejor café del mundo” gracias al trabajo de las comunidades y cantones de la región.

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que en Chiapas son 82 municipios los que viven de la actividad cafetalera, por lo que su gobierno impulsa acompañamiento técnico, entrega de plantas, herramientas y fortalecimiento comercial para evitar intermediarios y generar mayores ingresos para las familias productoras. “Nosotros queremos evitar a toda costa que haya intermediarios y que el beneficio llegue directo al productor del café”, expresó.

Por su parte, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó que este programa fortalece una de las principales actividades productivas del municipio.

Derrama económica

“Tapachula cuenta con más de 8 mil productores de café y cerca de 28 mil hectáreas cultivadas, lo que representa una importante derrama económica para nuestra región”, puntualizó.

Eduardo Ramírez también reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciando que a partir del próximo ciclo escolar estudiantes de universidades públicas recibirán una beca universal bimestral de mil 900 pesos. Asimismo, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones de Protección Civil ante la próxima temporada de lluvias.

En el evento estuvieron presentes el director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Valdemar Utrilla Robles; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia G. Toriello Elorza; el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño; la diputada federal Rosy Urbina Castañeda y autoridades estatales, municipales y representantes del sector cafetalero.