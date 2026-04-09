Reconocen retiro de topes en tramo carretero

Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en uno de los tramos carreteros más transitados por turistas nacionales e internacionales, este martes 7 de abril dieron inicio los trabajos de retiro de 22 topes (reductores de velocidad) en la carretera federal Oxchuc-Ocosingo. La acción fue acordada entre autoridades locales y representantes de la comunidad Tzajalá.

Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas A.C. calificó la medida como un acierto y destacó el respaldo del gobierno estatal.

“Recibimos con buenos ojos el apoyo que se está teniendo por parte del gobierno del Estado en retirar esta cantidad de topes en el tramo San Cristóbal-Ocosingo”, expresó en entrevista.

Anteriores modificaciones

El líder de los guías de turistas recordó que ya desde modificaciones anteriores realizadas en el tramo Ocosingo-Palenque se había comenzado a retirar topes y a sustituirlos por otros menos severos.

Sin embargo, subrayó que el tramo San Cristóbal-Ocosingo concentraba una cantidad excesiva de reductores de velocidad.

“Más de 100 topes en esta ruta en menos de 100 kilómetros. Aumentaba completamente los riesgos hasta de algunos accidentes o percances, siendo algunos topes que se encontraban en plena curva donde no tenían razón de ser”, señaló Ovando Valencia.

Afectaciones

El presidente del Colegio de Guías de Turistas explicó que la proliferación de topes afectaba tanto a pobladores locales como a los visitantes. “Aumentan el tiempo de recorrido, disminuyen la comodidad de cualquier persona que viaje en un vehículo”, detalló.

Ovando Valencia enfatizó que esta carretera, pese a su complejidad, es “muy bonita, llena de paisajes hermosos”. Y agregó: “Si a esto le aumentamos un poco de comodidad, sin duda alguna puede seguir siendo una carretera viable para el turismo en nuestro estado”.

El entrevistado valoró positivamente que la decisión se haya tomado “contando con el apoyo de estas comunidades”, lo que demuestra, dijo, un buen diálogo entre las partes involucradas.