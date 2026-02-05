Reconocen seguridad carretera de Chiapas

Raquel Gordillo Cano, delegado en Chiapas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) destacó la eficacia del gobierno estatal y las dependencias de seguridad para preservar la paz y el orden, particularmente en la red carretera.

Extendió un agradecimiento a las autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Guardia Nacional, por el trabajo coordinado que, aseguró, ha permitido que el sector transportista y la ciudadanía en general disfruten de una paz que se había perdido en administraciones anteriores.

Agradecimiento

“Agradecemos a nuestras autoridades estatales y federales. Estamos actualmente disfrutando de una paz que se había perdido antes de que tomara las riendas de nuestro estado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar”, afirmó el representante del gremio camionero.

El delegado de Canacar fundamentó su reconocimiento en los positivos índices de seguridad que reporta la entidad, la cual se ubica consistentemente entre los primeros lugares a nivel nacional en materia de paz social y baja incidencia delictiva en vías de comunicación, según cifras de diversos reportes nacionales.

Al referirse a los ocasionales episodios delictivos que se difunden, Gordillo Cano respaldó la postura del mandatario estatal, describiéndolos como actos aislados y sin éxito. “Los recientes acontecimientos, son como bien dice nuestro gobernador, patadas de ahogado que, al no poder enfrentar a nuestras fuerzas del orden, intentan hacer creer que la autoridad no está funcionando, pero realmente no tenemos robos en las carreteras”, aseveró.

Seguridad efectiva

Enfatizó que, en el caso improbable de que se intente algún delito, las autoridades reaccionan de inmediato para mitigarlo. “Y si llega a suceder algún evento delictivo, la autoridad realiza la investigación para que el delito no quede impune”, añadió.

El líder transportista hizo una petición clara desde el sector que representa: “Pedimos los transportistas del estado de Chiapas que las autoridades sigan como van, para que la tranquilidad de nuestro estado se siga manteniendo”.