Reconocen talento de estudiantes del TecNM Tuxtla Gutiérrez

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se coronó por tercer año consecutivo, ya que recientemente obtuvo el galardón a la innovación tecnológica, todo esto en la cumbre nacional que se llevó a cabo en Pachuca, zona en la que se presentaron diversos proyectos, aseguró Raúl Bonifaz, representante en Chiapas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Dijo que en la entidad hay una vocación de la comunidad estudiantil que se ha interesado por estudiar y destacar rubros de la ciencia y la innovación.

Referente a lo de Pachuca, resaltó que en el InnovaTecNM 2025 el Instituto Tecnológico Tuxtla Gutiérrez volvió a sobresalir en el plano nacional en proyectos de ingeniería y tecnología.

Mensaje

El logro refleja una destacada labor del director de la Institución, José Manuel Rosado Pérez. Otro aspecto relevante, es que durante el evento la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un fideicomiso para fomentar estos proyectos de estudiantes.

“Lo que vale reconocer es el esfuerzo que realizaron las y los jóvenes estudiantes, pero no podemos dejar a un lado la tarea tan importante que hace el cuerpo académico del Tecnológico Campus Tuxtla Gutiérrez”, remarcó.

Guía para el desarrollo

Hizo énfasis en que esto ha sido clave para que esas juventudes tengan una coordinación, impulso y hasta guía para el desarrollo de los proyectos, los cuales buscan atender problemáticas sociales con el uso de tecnología y de la ciencia.

Sede

El InnovaTecNM en su edición 2025 se llevó a cabo en Pachuca del 25 al 28 de noviembre, ahí se compartieron diversos proyectos vinculados con la investigación y con el desarrollo tecnológico.

“Lo alcanzado refleja que en Chiapas hay talento en alumnas y alumnos y personas preparadas para atender los temas de tecnología, ciencia e innovación”, expresó.

El impulso que ahora hay en la política pública local, consideró, será de gran ayuda para fortalecer a estudiantes científicos y puedan aportar sus conocimientos para beneficiar a Chiapas.

Finalmente, Bonifaz precisó que es de orgullo que el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez resaltara en un evento de orden nacional y que contó con el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien escuchó cada uno de los proyectos.