Reconocen talento juvenil en Concurso de Cartel y TikTok

El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana (CEPSVyPC) llevó a cabo la premiación del Primer Concurso Estatal de Cartel y TikTok 2025 “Paz y Vida: Nuestra Elección”, una iniciativa dirigida a las y los jóvenes chiapanecos para promover la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y fortalecer la construcción de entornos de paz, salud y bienestar.

El evento, realizado en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), reunió a estudiantes, docentes, autoridades estatales y representantes municipales, en un espacio de reconocimiento y reflexión sobre el papel de la juventud en la prevención social de la violencia y las adicciones.

Durante su mensaje, la directora general del CEPSVyPC, Yolanda María Alfaro Pérez, destacó la importancia de abrir espacios donde las y los jóvenes puedan expresarse de manera libre y ser parte de las soluciones:

Como parte del programa, se desarrolló una plática preventiva a cargo del payaso Preventín y Centraman (Centra), quienes promovieron mensajes sobre la toma de decisiones saludables y el autocuidado.