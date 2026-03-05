Reconocen trabajo de la Ruta Chijal

En el marco de los eventos previos al Foro Nacional de la Bicicleta, el Centro Cultural Carlos Jurado reconoció el trabajo de Ruta Chijal, un circuito de arte cuyo propósito es que la cultura salga más allá de los museos y recintos oficiales.

Dinámica

La Ruta Chijal consta de 14 espacios, entre los que se cuentan restaurantes y galerías independientes, pero también espacios poco convencionales para el arte como un taller de bicicletas, en los cuáles residen obras de artistas de la zona. En ese sentido, el Centro Carlos Jurado, perteneciente a Coneculta, es el único recinto oficial parte del proyecto.

Afuera de cada recinto, se contará con un código QR que permitirá conocer más acerca de las piezas a través de videos donde los propios artistas narran y explican el proceso creativo.

Los visitantes recibirán un sticker para llenar el mapa proporcionado por Ruta Chijal y al finalizar el recorrido podrán obtener un presente representativo de la región.

El circuito reúne a distintos artistas de distintos perfiles, como el pintor Eduardo Fonky, originario de San Juan Chamula, o Luis Herrera, además de proyectos colectivos como una muestra fotográfica del colectivo Bicicatlán.

Reconocimiento

La iniciativa independiente, señalaron, ha cosechado un primer logró con un premio a nivel nacional en el que fueron reconocidos una “Buena iniciativa”, misma que formará parte de un banco más grande de proyectos con sede en Bogotá, Colombia.

Del mismo modo, en los próximos meses se traducirá todo el mapa a tsotsil, esto para que la misma población de las comunidades de los Altos pueda realizar el recorrido.

Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de consolidación, buscando inversores y asociaciones para llegar con el suficiente fundamente para aportar en las próximas celebraciones de los 500 años de San Cristóbal.