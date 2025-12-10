Reconocen trabajo en materia de seguridad

Tras los hechos ocurridos en la capital, donde las fuerzas del orden catearon una casa de seguridad y detuvieron a presuntos delincuentes, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza expuso que no se quitará el dedo del renglón en materia de seguridad en el estado.

Destacó que, un estudio nacional posiciona a Chiapas en el segundo lugar en la baja de índices delictivos, con una reducción del 58 % y con ello reconoció el trabajo coordinado en materia de seguridad.

En conferencia de prensa, la legisladora enfatizó que este logro es resultado de un esfuerzo conjunto, encabezado por el gobernador del estado, en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad del Pueblo. “Es importante reconocer este trabajo que se ha tenido en conjunto en nuestro estado”, afirmó.

Respecto al operativo en Tuxtla Gutiérrez, Gómez Mendoza destacó la pronta reacción y eficacia de las autoridades. “Quiero destacar nuevamente la pronta reacción que tiene, en este caso, la Secretaría para poder atender estas situaciones. Insisto, son temas que siguen vivos”, señaló, al tiempo que admitió que persisten retos en la materia.

La diputada subrayó que la seguridad sigue siendo una prioridad absoluta y una meta de trabajo diario. En este sentido, anunció que, de acuerdo con el análisis del paquete fiscal para el próximo año, “la atención a la seguridad de nuestro estado sigue siendo un punto muy fuerte; no se va a quitar el dedo del renglón”.

Sin embargo, Gómez Mendoza aclaró que, sin descuidar la seguridad, la administración estatal buscará un equilibrio para impulsar el desarrollo en otros sectores.

“Nuestro gobernador lo mencionó el día domingo: ya pasamos un tema de pacificación que se tiene que seguir trabajando, y este 2026 va a ser un año de prosperidad compartida”, explicó.