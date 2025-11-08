Reconocen transportistas respaldo del gobernador

Un grupo de transportistas concesionados de la zona alta de Tapachula reconocieron el humanismo y las políticas públicas del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, así como la capacidad y compromiso de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Albania González, por atender y dar respuesta a las peticiones del gremio, esto al volver a su antigua base de operaciones que por décadas habían ocupado.

En representación de los socios de las cooperativas Soconusco SCL, Chicharras SC de RL, Ámbar de Chiapas SC de RL y concesionados físicos de El Águila, Jaime Pérez Velázquez expuso que hay agradecimiento por la atención y respuesta a sus demandas e inquietudes.

Se sienten escuchados

De acuerdo con los transportistas, esta acción representa un avance significativo en materia de desarrollo económico, ya que, con la reactivación de la base se beneficiará directamente a los comerciantes del mercado San Juan, quienes verán incrementada la afluencia de personas y, por tanto, sus ventas.

Asimismo, destacaron que este cambio también favorece la seguridad y el bienestar de los operadores, al permitirles acceder con mayor facilidad a servicios básicos y adquirir sus productos de uso diario sin recorrer largas distancias.

Los habitantes de la zona rural de Tapachula también se verán beneficiados, ya que la ubicación de la base en el mercado San Juan reduce costos de traslado y mejora la eficiencia del servicio, lo que representa un alivio económico y una mayor comodidad para las familias que dependen del transporte público para llevar sus productos a la ciudad.

Mejores condiciones

Cabe señalar que este punto de operación cuenta con mejores condiciones de seguridad, gracias al refuerzo de la vigilancia y el alumbrado público implementado por el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, en la periferia del centro de abasto.

Finalmente, los transportistas informaron que la base San Juan retomará sus actividades con normalidad a partir de este viernes, reiterando su compromiso de brindar un servicio eficiente, seguro y cercano a la población de la zona media y alta de Tapachula.